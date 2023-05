3. Liga: SC Verl – Sport-Club Freiburg II, 1:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Zum Seitenwechsel ersetzte Joscha Wosz vom SC Verl seinen Teamkameraden Nico Ochojski. In der 56. Minute stellte Michel Kniat um und schickte in einem Doppelwechsel Patrick Kammerbauer und Jesse Tugbenyo für Nicolas Sessa und Yari Otto auf den Rasen. Michel Stöcker versenkte die Kugel zum 1:0 (59.). Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club Freiburg II in der 62. Minute vor. Lars Kehl, Vincent Vermeij und Julian Stark verließen das Feld für Julian Guttau, Maximilian Breunig und Oscar Wiklöf. Für Verl nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Breunig drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./78.) und sicherte dem Sport-Club einen Last-Minute-Sieg. Die 1:2-Heimniederlage des SC Verl war Realität, als Schiedsrichter Winter (Hagenbach) die Partie letztendlich abpfiff.