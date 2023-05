3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV 07 Elversberg (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Reserve des Sport-Club fordert im Topspiel Elversberg heraus. Beim TSV 1860 München gab es für Freiburg II am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. SV 07 Elversberg strich am Samstag drei Zähler gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth ein (5:2). Das Hinspiel entschied Elversberg mit 3:0 klar für sich.