3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

SpVgg Oberfranken Bayreuth will gegen den FC Viktoria Köln die schwarze Serie von fünf Niederlagen beenden. Bayreuth zog gegen SV 07 Elversberg am letzten Spieltag mit 2:5 den Kürzeren. Zuletzt spielte Viktoria unentschieden – 1:1 gegen Borussia Dortmund II. Nachdem SpVgg Oberfranken Bayreuth im Hinspiel eine knappe 1:2-Niederlage gegen Vikt. Köln einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.

68 Tore kassierte Bayreuth bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von SpVgg Oberfranken Bayreuth sind 20 Punkte aus 17 Spielen. Die Gastgeber befinden sich nach 34 Spielen kurz vor Ende der Saison im Tabellenkeller. Im Angriff weist die Mannschaft von Coach Thomas Kleine deutliche Schwächen auf, was die nur 33 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der aktuelle Ertrag von Bayreuth zusammengefasst: neunmal die Maximalausbeute, vier Unentschieden und 21 Niederlagen. Mit dem Gewinnen tat sich SpVgg Oberfranken Bayreuth zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.