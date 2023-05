3. Liga: SV 07 Elversberg – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 5:2 (4:2)

Elversberg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Eroll Zejnullahu das schnelle 1:0 für Bayreuth erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Benedikt Kirsch den Vorsprung von SpVgg Oberfranken Bayreuth. Manuel Feil trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. Semih Sahin war zur Stelle und markierte das 2:2 von SV 07 Elversberg (24.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Luca Dürholtz das 3:2 nach (45.). Nach nur 30 Minuten verließ Moritz Heinrich von Bayreuth das Feld, Marcel Götz kam in die Partie. Elversberg baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Luca Schnellbacher in der 48. Minute traf. Der fünfte Streich des Teams von Trainer Horst Steffen war Jannik Rochelt vorbehalten (64.). Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Kabine. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Horst Steffen, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Eros Dacaj und Valdrin Mustafa kamen für Thore Jacobsen und Schnellbacher ins Spiel (79.). Letztlich fuhr SV 07 Elversberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.