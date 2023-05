3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will im Spiel gegen den SC Verl nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm Wiesbaden gegen SG Dynamo Dresden die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am vergangenen Spieltag verlor Verl gegen den VfL Osnabrück und steckte damit die zwölfte Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?