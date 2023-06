Bielefeld veräppelt Messi! Zweitliga-Absteiger heizt GOAT-Diskussion an

Der Absteiger aus der 2. Bundesliga reagierte am Samstag auf Twitter auf einen Beitrag, der dem Argentinier zu seinem Ehrentag gratuliert. Der Beitrag enthielt ein Bild des neuen MLS-Stars kurz nach dem WM-Gewinn im Dezember in Katar und wurde ergänzt durch die Beschreibung: „Der GOAT wird heute 36″.

Wie die Ostwestfalen jedoch selbstironisch klarstellten, befinde sich der eigentliche GOAT („Greatest of all time“) in ihren eigenen Reihen. „Und wir dachten, Fabian Klos hat erst am 2. Dezember Geburtstag.“