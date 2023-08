3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SC Verl, 4:3 (1:2)

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den SC Verl gehörig missglückt. Mit 3:4 musste man sich dem 1. FC Saarbrücken geschlagen geben.

Vor 8.500 Zuschauern ging Saarbrücken in Front: Kasim Rabihic war vom Punkt erfolgreich. Torge Paetow versenkte den Ball in der 34. Minute im Netz des Heimteams. Lars Lokotsch traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Verl (36.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Pause stellte der 1. FC Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabio Di Michele Sanchez und Patrick Schmidt auf den Platz und ersetzten Marcel Gaus und Richard Neudecker. Oliver Batista-Meier beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 3:1 zugunsten des SC Verl über die Linie (54.). Saarbrücken hatte das Spiel nicht aufgegeben. Schmidt schoss den Anschluss (60.), Kai Brünker traf zum Ausgleich (76.) und Dominik Becker brachte schließlich die Führung (91.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der 1. FC Saarbrücken gegen Verl die volle Ausbeute ein.