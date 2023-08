3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SC Preußen Münster, 4:0 (2:0)

Nicklas Shipnoski brachte SC Preußen Münster per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 19. und 45. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Bielefeld ging es in die Halbzeitpause. Yildirim versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:0 für die Gastgeber (53.). Wenig später kamen Darius Ghindovean und Niko Koulis per Doppelwechsel für Rico Preißinger und Simon Scherder auf Seiten von Münster ins Match (58.). In der 60. Minute legte Gerrit Gohlke mit dem rechten Fuß zum 4:0 zugunsten von DSC Arminia Bielefeld nach. Gleich drei Wechsel nahm die Arminia in der 68. Minute vor. Yildirim, Manuel Wintzheimer und Shipnoski verließen das Feld für Tom Geerkens, Henrik Koch und Leon Schneider. Schlussendlich verbuchte Bielefeld gegen SC Preußen Münster einen überzeugenden 4:0-Heimerfolg.