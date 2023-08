Der MSV Duisburg bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter sieglos. Auch am vierten Spieltag kam das Bundesliga-Gründungsmitglied nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den Aufsteiger SSV Ulm hinaus und steht mit drei Punkten weiter im Tabellenkeller. Sebastian Mai (24.) brachte die Zebras zwar in Führung, doch Bastian Allgeier glich nur zehn Minuten später aus. Ulm kletterte vorerst auf Platz neun.