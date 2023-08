3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Bei Aue kam Maxi Thiel für Borys Tashchy ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (88.). Die spielentscheidende Rolle nahm Thiel ein, der kurz vor knapp für den FC Erzgebirge Aue zum Führungstreffer bereitstand (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Aue und Ingolstadt aus.

In zwei Wochen, am 20.08.2023, tritt der FC Erzgebirge Aue bei Rot-Weiss Essen an, während der FC Ingolstadt 04 einen Tag früher Hallescher FC empfängt.