3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 19:30 Uhr)

Zum Saisonauftakt am Sonntag trifft der FC Erzgebirge Aue auf den FC Ingolstadt 04. Los geht es um 19:30 Uhr.

Mit nur 45 Punkten landete Aue in der vergangenen Saison auf Platz 14. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Das Heimteam entschied nur zwölf Spiele für sich.