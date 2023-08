3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Sandhausen (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Am Mittwoch reist der SV Sandhausen im zweiten Saisonspiel zu Aue. Anpfiff ist um 19:00 Uhr. Das letzte Ligaspiel endete für den FC Erzgebirge Aue mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Rot-Weiss Essen. Zuletzt kamen die Sandhäuser zu einem 1:0-Erfolg über SG Dynamo Dresden.

Mit nur 45 Punkten landete der Gastgeber in der vergangenen Saison auf Platz 14. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Der FC Erzgebirge Aue entschied nur zwölf Spiele für sich.