3. Liga: FC Ingolstadt 04 – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (1:1)

Benjamin Kanurić brachte Saarbrücken in der 28. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Patrick Schmidt den Ausgleich (29.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Beim 1. FC Saarbrücken kam zu Beginn der zweiten Hälfte Boné Uaferro für Lukas Boeder in die Partie. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Gast nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schmidt in diesem Spiel (56.). Wer glaubte, der FCI sei geschockt, irrte. Jannik Mause machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (60.). Wenig später kamen David Kopacz und Pascal Testroet per Doppelwechsel für Kanurić und Julian Kügel auf Seiten des Heimteams ins Match (62.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Eric-Dominic Weisbach trennten sich Ingolstadt und Saarbrücken remis.