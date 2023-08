3. Liga: FC Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Rot-Weiss Essen bestreitet das zweite Spiel am Mittwoch beim FC Viktoria Köln. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Am Samstag wies Viktoria den 1. FC Saarbrücken mit 2:1 in die Schranken. Das letzte Ligaspiel endete für Essen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Aue.