3. Liga: Hallescher FC – MSV Duisburg, 1:1 (1:0)

Die 6.869 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dominic Baumann brachte Hallescher FC bereits in der zehnten Minute in Front. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bei den Zebras kam zu Beginn der zweiten Hälfte Benjamin Girth für Robin Müller in die Partie. Das 1:1 der Gäste stellte Sebastian Mai sicher (51.). In der 60. Minute stellte Halle personell um: Per Doppelwechsel kamen Tom Baumgart und Andor Bolyki auf den Platz und ersetzten Tunay Deniz und Erich Berko. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Hallescher FC mit Duisburg kein Sieger ermittelt.