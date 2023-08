3. Liga: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen, 2:1 (2:0)

Dominic Baumann brachte Rot-Weiss Essen in der zweiten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 28. Minute stellte Halle personell um: Per Doppelwechsel kamen Henry Crosthwaite und Lucas Halangk auf den Platz und ersetzten Meris Skenderović und Nico Hug. Die Fans des Gastgebers unter den 12.429 Zuschauern durften sich über den Treffer von Tom Baumgart aus der 39. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Mit der Führung für Hallescher FC ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von Essen stellte Isaiah Young sicher (69.). Der Gast stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ron Berlinski, Felix Götze und Cedric Harenbrock für Thomas Eisfeld, Torben Müsel und Marvin Obuz auf den Platz. Obwohl Halle nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Rot-Weiss Essen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.