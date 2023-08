3. Liga: MSV Duisburg – SSV Ulm 1846, 1:1 (1:1)

13.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Zebras schlägt – bejubelten in der 24. Minute den Treffer von Sebastian Mai zum 1:0. Bastian Allgeier nutzte die Chance für SSV Ulm und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Wenig später kamen Hamza Anhari und Robin Müller per Doppelwechsel für Kolja Pusch und Alexander Esswein auf Seiten von Duisburg ins Match (60.). Der Schlusspfiff durch Referee Tobias Wittmann setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.