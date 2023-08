3. Liga: MSV Duisburg – TSV 1860 München, 0:3 (0:2)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Thomas Pledl von den Zebras, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Alaa Bakir ersetzt wurde. Manfred Starke traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für 1860 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bei Duisburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Rolf Feltscher für Joshua Bitter in die Partie. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Joël Zwarts schnürte einen Doppelpack (54./87.), sodass der TSV 1860 München fortan mit 3:0 führte. Wenig später kamen Pascal Köpke und Kolja Pusch per Doppelwechsel für Robin Müller und Marvin Bakalorz auf Seiten des MSV Duisburg ins Match (59.). Letztlich fuhr 1860 einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.