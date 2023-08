3. Liga: Rot-Weiss Essen – FC Erzgebirge Aue, 1:1 (1:1)

Sean Seitz traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Aue (17.). Torben Müsel schoss für Essen in der 29. Minute das erste Tor. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In der 65. Minute stellte Rot-Weiss Essen personell um: Per Doppelwechsel kamen Felix Götze und Cedric Harenbrock auf den Platz und ersetzten Felix Bastians und Marvin Obuz. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Patrick Schwengers setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.