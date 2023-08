3. Liga: Saarbrücken dreht irres Spiel gegen Verl

Viktoria Köln hat mit einer Nullnummer die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Rheinländer überflügelten durch das 0:0 im Westduell gegen Rot-Weiss Essen mit sieben Punkten den TSV 1860 München, der am Dienstag gegen Aufsteiger VfB Lübeck eine 1:2-Heimniederlage kassiert hatte. Auch Erzgebirge Aue zog durch das 2:1 (1:1) an den Löwen vorbei.