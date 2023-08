3. Liga: SC Verl – Sport-Club Freiburg II, 3:2 (3:2)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Patrick Kammerbauer vom SC Verl, der in der elften Minute vom Platz musste und von Oliver Batista-Meier ersetzt wurde. Maximilian Breunig brachte den Gastgeber in der 17. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. In der 29. Minute brachte Lars Lokotsch den Ball im Netz des Sport-Club unter. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Gast nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Breunig in diesem Spiel (32.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Marcel Benger bereits wenig später besorgte (36.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Batista-Meier den Führungstreffer für Verl. Der SC Verl nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Bei Freiburg II kam zu Beginn der zweiten Hälfte Hamadi Al Ghaddioui für Davino Knappe in die Partie. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.