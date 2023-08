3. Liga: SC Verl – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 16:30 Uhr)

Der Ball rollt endlich wieder in der 3. Liga. Zum zweiten Saisonspiel empfängt das Heimteam den SSV Jahn Regensburg am kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr. Am ersten Spieltag kassierte Verl gleich die erste Saisonniederlage gegen den FC Viktoria Köln. Der SSV musste sich zum Saisonbeginn mit einem 1:1-Unentschieden gegen SpVgg Unterhaching zufriedengeben.