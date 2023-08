3. Liga: Sport-Club Freiburg II – MSV Duisburg, 1:1 (0:1)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Niklas Kölle von den Zebras, der in der elften Minute vom Platz musste und von Chinedu Ekene ersetzt wurde. Marvin Senger brachte den Sport-Club in der 29. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Duisburg, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Bei den Gästen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alaa Bakir für Kolja Pusch in die Partie. Philip Fahrner ließ sich in der 46. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Freiburg II. Wenig später kamen Ji-han Lee und Patrick Lienhard per Doppelwechsel für Alexander Lungwitz und Hamadi Al Ghaddioui auf Seiten des Sport-Club Freiburg II ins Match (76.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des Sport-Club mit dem MSV Duisburg kein Sieger ermittelt.