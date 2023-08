3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching, 1:1 (1:1)

11.081 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SSV schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Christian Viet zum 1:0. Aaron Keller glich nur wenig später für Unterhaching aus (24.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Anstelle von Ben Westermeier war nach Wiederbeginn Simon Skarlatidis für Haching im Spiel. In der 67. Minute stellte Regensburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Alexander Bittroff und Noah Ganaus auf den Platz und ersetzten Robin Ziegele und Elias Huth. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des SSV Jahn Regensburg mit SpVgg Unterhaching kein Sieger ermittelt.