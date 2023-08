3. Liga: SSV Ulm 1846 – DSC Arminia Bielefeld, 1:0 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Philipp Maier für SSV Ulm zur Führung (43.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Bei der Arminia kam zu Beginn der zweiten Hälfte Fabian Klos für Nassim Boujellab in die Partie. In der 60. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Tom Geerkens und Louis Oppie auf den Platz und ersetzten Nicklas Shipnoski und Aygün Yildirim. Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Henrik Koch von Bielefeld noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (93.). Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Patrick Alt das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. SSV Ulm 1846 brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.