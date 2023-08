3. Liga: SV Sandhausen – SG Dynamo Dresden, 1:0 (1:0)

Bekir El-Zein brachte Dresden in der 18. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Komfortabel war die Pausenführung der Sandhäuser nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. SG Dynamo Dresden stellte in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jakob Lemmer, Jonathan Meier und Luca Herrmann für Kyu-hyun Park, Dennis Borkowski und Stefan Kutschke auf den Platz. In der 70. Minute stellte Sandhausen personell um: Per Doppelwechsel kamen Livan Burcu und Franck Evina auf den Platz und ersetzten Yassin Ben Balla und Sebastian Stolze. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der Ligaprimus bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.