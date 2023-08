3. Liga: SV Sandhausen – TSV 1860 München (Samstag, 16:30 Uhr)

Der SV Sandhausen hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als den TSV 1860 München zum Gegner. Die Sandhäuser mussten sich am letzten Spieltag gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:2 geschlagen geben. 1860 erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit VfB Lübeck hervor.