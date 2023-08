3. Liga: SV Waldhof Mannheim – VfB Lübeck, 2:2 (2:0)

9.368 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mannheim schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Jalen Hawkins zum 1:0. In der 49. Minute legte Laurent Jans mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des Heimteams nach. Mit der Führung für den SV Waldhof Mannheim ging es in die Kabine. Jannik Löhden verkürzte für Lübeck später in der 56. Minute auf 1:2. Die Gäste stellten in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Florian Egerer, Jan-Marc Schneider und Janek Sternberg für Tarik Gözüsirin, Manuel Farrona-Pulido und Robin Velasco auf den Platz. Wenig später kamen Minos Gouras und Charles-Jesaja Herrmann per Doppelwechsel für Pascal Sohm und Hawkins auf Seiten von Waldhof ins Match (68.). Bei VfB Lübeck kam Mats Facklam für Ulrich Taffertshofer ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (78.). Die komfortable Halbzeitführung von Mannheim hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Facklam schoss den Ausgleich in der 82. Spielminute. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Marc Philip Eckermann trennten sich der SV Waldhof Mannheim und Lübeck remis.