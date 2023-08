3. Liga: TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim, 2:0 (1:0)

In der zwölften Minute lenkte Jan-Christoph Bartels den Ball zugunsten von 1860 ins eigene Netz. Zur Pause war das Heimteam im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Beim TSV 1860 München kam zu Beginn der zweiten Hälfte Fynn-Luca Lakenmacher für Valmir Sulejmani in die Partie. Lakenmacher versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für 1860 (55.). In der 68. Minute stellte Waldhof personell um: Per Doppelwechsel kamen Angelo Gattermayer und Yann Mabella auf den Platz und ersetzten Malte Karbstein und Jalen Hawkins. In den 90 Minuten war der TSV 1860 München im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Mannheim und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.