3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Waldhof Mannheim, 1:1 (0:0)

Nach nur 29 Minuten verließ Madéno Albenas von Mannheim das Feld, Kennedy Okpala kam in die Partie. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Anstelle von Calogero Rizzuto war nach Wiederbeginn Julian Günther-Schmidt für den 1. FC Saarbrücken im Spiel. Zum Seitenwechsel ersetzte Charles-Jesaja Herrmann vom SV Waldhof Mannheim seinen Teamkameraden Pascal Sohm. Herrmann brachte Saarbrücken in der 74. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Gelesen war die Messe für das Heimteam noch nicht, als Fabio Di Michele Sanchez und Amine Naifi bei einem Doppelwechsel für Marcel Gaus und Tim Civeja auf das Feld kamen (76.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Kai Brünker mit seinem Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Schließlich gingen der 1. FC Saarbrücken und Waldhof mit einer Punkteteilung auseinander.