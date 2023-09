3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will im Spiel gegen den FC Viktoria Köln nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am vergangenen Spieltag verlor der BVB II gegen den 1. FC Saarbrücken und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein. Viktoria kam zuletzt gegen DSC Arminia Bielefeld zu einem 1:1-Unentschieden.