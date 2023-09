3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Sport-Club Freiburg II, 0:2 (0:1)

Joel Bichsel traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Gäste (10.). Die Pausenführung von Freiburg II fiel knapp aus. In der Halbzeitpause veränderte die Arminia die Aufstellung in großem Maße, sodass Fabian Klos, Kaito Mizuta und Noah Sarenren Bazee für Manuel Wintzheimer, Marius Wörl und Aygün Yildirim weiterspielten. In der 56. Minute stellte der Sport-Club Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Franci Bouebari und Julian Stark auf den Platz und ersetzten Alexander Lungwitz und Lukáš Ambros. Ryan Johansson beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des Sport-Club über die Linie (62.). Unter dem Strich verbuchte Freiburg II gegen Bielefeld einen 2:0-Sieg.