3. Liga: Hallescher FC – TSV 1860 München, 0:2 (0:1)

1860 ging durch einen Rechtsschuss von Morris Schröter in Führung (23.). Zur Pause war der TSV 1860 München im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der Halbzeitpause veränderte Halle die Aufstellung in großem Maße, sodass Erich Berko, Andor Bolyki und Sebastian Zieleniecki für Marco Wolf, Henry Crosthwaite und Nico Hug weiterspielten. In der 62. Minute stellte 1860 personell um: Per Doppelwechsel kamen Manfred Starke und Albion Vrenezi auf den Platz und ersetzten Marlon Frey und Eroll Zejnullahu. Julian Guttau beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des TSV 1860 München über die Linie (66.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Starke von 1860 mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (87.). Die 0:2-Heimniederlage von Hallescher FC war Realität, als Referee Martin Speckner die Partie letztendlich abpfiff.