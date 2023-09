3. Liga: SC Preußen Münster – VfB Lübeck, 1:1 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Wenig später kamen Marc Lorenz und Gerrit Wegkamp per Doppelwechsel für Benjamin Böckle und Joel Grodowski auf Seiten von Münster ins Match (74.). Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Wegkamp, der in der 79. Minute zur Stelle war. Cyrill Akono, der von der Bank für Ulrich Taffertshofer kam, sollte für neue Impulse bei Lübeck sorgen (80.). Die Gäste hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Akono den Ausgleich (84.). Beim Abpfiff durch den Referee Timon Schulz stand es zwischen SC Preußen Münster und VfB Lübeck pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.