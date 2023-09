3. Liga: SC Verl – Borussia Dortmund II, 2:3 (1:1)

Julian Hettwer brachte Verl in der 15. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Maximilian Wolfram nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Ayman Azhil kam für Franz Roggow – startete Dortmund II in Durchgang zwei. Oliver Batista-Meier traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den SC Verl (63.). Für das 2:2 von Borussia Dortmund II zeichnete Patrick Göbel verantwortlich (74.). Wenig später kamen Hendrik Mittelstädt und Tobias Knost per Doppelwechsel für Wolfram und Nico Ochojski auf Seiten von Verl ins Match (80.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Justin Butler in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für den BVB II. Am Ende verbuchte Dortmund II gegen den SC Verl die maximale Punkteausbeute.