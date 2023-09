3. Liga: SC Verl – DSC Arminia Bielefeld (Dienstag, 19:00 Uhr)

DSC Arminia Bielefeld trifft am Dienstag (19:00 Uhr) auf den SC Verl. Verl musste sich am letzten Spieltag gegen den TSV 1860 München mit 0:1 geschlagen geben. Die Arminia zog gegen den 1. FC Saarbrücken am letzten Spieltag mit 2:6 den Kürzeren.