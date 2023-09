3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Sandhausen (Dienstag, 19:00 Uhr)

Am Dienstag trifft die Reserve des Sport-Club auf Sandhausen. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Beim SV Waldhof Mannheim gab es für Freiburg II am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Mit einem 3:3-Unentschieden musste sich der SV Sandhausen kürzlich gegen den FC Viktoria Köln zufriedengeben.