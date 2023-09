3. Liga: SpVgg Unterhaching – 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 19:30 Uhr)

Der 1. FC Saarbrücken trifft am Sonntag (19:30 Uhr) auf SpVgg Unterhaching. Das letzte Ligaspiel endete für Unterhaching mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den SC Verl. Saarbrücken siegte im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:0 und liegt mit acht Punkten weit oben in der Tabelle.