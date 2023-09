3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg, 2:1 (1:1)

Dominik Kother brachte Duisburg in der 30. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Wer glaubte, der Gast sei geschockt, irrte. Niclas Stierlin machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (33.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Agyemang Diawusie kam für Oscar Schönfelder – startete Regensburg in Durchgang zwei. Der MSV Duisburg stellte in der 56. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Baran Mogultay, Robin Müller und Phillip König für Alexander Esswein, Alaa Bakir und Pascal Köpke auf den Platz. Wenig später kamen Noah Ganaus und Eric Hottmann per Doppelwechsel für Elias Huth und Christian Viet auf Seiten des SSV Jahn Regensburg ins Match (58.). Ganaus traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für die Gastgeber (76.). Als der Unparteiische Nico Fuchs die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der SSV die drei Zähler unter Dach und Fach.