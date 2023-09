3. Liga: SSV Ulm 1846 – VfB Lübeck, 3:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Sören Reddemann kam für Morten Rüdiger – startete Lübeck in Durchgang zwei. In der 56. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Pascal Breier und Jan-Marc Schneider auf den Platz und ersetzten Ulrich Taffertshofer und Manuel Farrona-Pulido. Dennis Chessa, der von der Bank für Lucas Röser kam, sollte für neue Impulse bei SSV Ulm 1846 sorgen (64.). Chessa brachte VfB Lübeck in der 69. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Léo Scienza den Vorsprung von SSV Ulm in der 75. Minute aus. Das 3:0 der Gastgeber stellte Chessa per Linksschuss sicher. In der 94. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Am Ende verbuchte SSV Ulm 1846 gegen Lübeck die maximale Punkteausbeute.