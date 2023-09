3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846, 0:2 (0:1)

Es waren erst wenige Minuten gespielt, da gab Waldhof das Spiel durch den Platzverweis von Julian Riedel aus der Hand (13.). Pascal Sohm musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Marcel Seegert weiter. SSV Ulm ging per Rechtsschuss von Lucas Röser in Führung (36.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit einem Wechsel – Samuel Abifade kam für Minos Gouras – startete Mannheim in Durchgang zwei. Gleich drei Wechsel nahm SSV Ulm 1846 in der 72. Minute vor. Röser, Romario Rösch und Max Brandt verließen das Feld für Felix Higl, Nicolas Jann und Sascha Risch. In der 80. Minute stellte der SV Waldhof Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Charles-Jesaja Herrmann und Kennedy Okpala auf den Platz und ersetzten Bentley Bahn und Kelvin Arase. Der Unparteiische Timo Gansloweit schickte Laurent Jans vom Heimteam mit Gelb-Rot zum Duschen (86.). Bei SSV Ulm kam Tobias Rühle für Léo Scienza ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (97.). Rühle stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für SSV Ulm 1846 her (103.). Zum Schluss feierte SSV Ulm einen dreifachen Punktgewinn gegen Waldhof.