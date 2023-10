3. Liga: 1. FC Saarbrücken – VfB Lübeck, 1:1 (0:1)

Jannik Löhden brachte den Gast in der elften Minute nach vorn. Mit einem Wechsel – Morten Rüdiger kam für Janek Sternberg – startete VfB Lübeck in Durchgang zwei. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Lübeck für sich beanspruchte. Bei Saarbrücken kam zu Beginn der zweiten Hälfte Patrick Sontheimer für Luca Kerber in die Partie. Das Heimteam drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Fabio Di Michele Sanchez und Simon Stehle sorgen, die per Doppelwechsel für Marcel Gaus und Lukas Boeder auf das Spielfeld kamen (67.). Amine Naifi, der von der Bank für Richard Neudecker kam, sollte für neue Impulse beim 1. FC Saarbrücken sorgen (78.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Sontheimer von Saarbrücken musste vorzeitig zum Duschen (84.). Für den 1. FC Saarbrücken reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Naifi den Ball in der Nachspielzeit zum 1:1 über die Linie schob (100.) Letztlich gingen Saarbrücken und VfB Lübeck mit jeweils einem Punkt auseinander.