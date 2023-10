3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Sandhausen, 1:2 (1:2)

Julian Hettwer brachte die Sandhäuser in der neunten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Rouwen Hennings sicherte dem Gast nach 16 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Max Geschwill traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Sandhausen (36.). Zur Pause wusste der SV Sandhausen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Gleich drei Wechsel nahm der BVB II in der 61. Minute vor. Hettwer, Franz Pfanne und Thomas Meunier verließen das Feld für Samuel Bamba, Jermain Nischalke und Ted Tattermusch. Wenig später kamen Franck Evina und Richard Meier per Doppelwechsel für Sebastian Stolze und David Otto auf Seiten der Sandhäuser ins Match (81.). Obwohl Sandhausen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Dortmund II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.