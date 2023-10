3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC Ingolstadt 04, 4:0 (2:0)

Für Thomas Rausch war der Einsatz nach acht Minuten vorbei. Für ihn wurde Donald Nduka eingewechselt. Louis Oppie traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Bielefeld (12.). In der 25. Minute legte Fabian Klos mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach die Akteure in die Pause. Mit dem rechten Fuß baute Biankadi den Vorsprung von DSC Arminia Bielefeld in der 55. Minute aus. In der 65. Minute stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Kaito Mizuta und Nicklas Shipnoski auf den Platz und ersetzten Biankadi und Leandro Putaro. Mizuta beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 4:0 zugunsten von Bielefeld über die Linie (68.). Der FCI stellte in der 72. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Julian Kügel, Moritz Seiffert und Pascal Testroet für Benjamin Kanurić, Bryang Kayo und Jannik Mause auf den Platz. Letztlich kam DSC Arminia Bielefeld gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.