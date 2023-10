3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Waldhof Mannheim, 3:1 (0:1)

Kelvin Arase brachte den Gastgeber in der 20. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nassim Boujellab traf zum 1:1 zugunsten von Bielefeld (51.). Louis Oppie traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für DSC Arminia Bielefeld (57.). In der 67. Minute stellte Waldhof personell um: Per Doppelwechsel kamen Madéno Albenas und Pascal Sohm auf den Platz und ersetzten Jalen Hawkins und Minos Gouras. Die Arminia stellte in der 74. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Merveille Biankadi, Tom Geerkens und Manuel Wintzheimer für Boujellab, Marius Wörl und Fabian Klos auf den Platz. Mit dem rechten Fuß besorgte Wintzheimer in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Bielefeld (76.). Letztlich nahm Mannheim im Kellerduell bei DSC Arminia Bielefeld eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 3:1.