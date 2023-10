3. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Saarbrücken, 2:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die 58. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Calogero Rizzuto von Saarbrücken flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Borys Tashchy traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Aue (65.). In der 71. Minute stellte der FC Erzgebirge Aue personell um: Per Doppelwechsel kamen Steffen Meuer und Omar Sijarić auf den Platz und ersetzten Marcel Bär und Marvin Stefaniak. Mit dem linken Fuß baute Sean Seitz den Vorsprung von Aue in der 74. Minute aus. Am Schluss schlug der FC Erzgebirge Aue den 1. FC Saarbrücken mit 2:0.