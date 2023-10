3. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 16:30 Uhr)

Aue will gegen den 1. FC Saarbrücken die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag nahm der FC Erzgebirge Aue gegen SC Preußen Münster die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Saarbrücken trennte sich im vorigen Match 1:1 von VfB Lübeck.