3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SC Verl (Freitag, 19:00 Uhr)

Aue trifft am Freitag mit dem SC Verl auf einen formstarken Gegner. Letzte Woche gewann Aue gegen den Sport-Club Freiburg II mit 1:0. Damit liegt der FC Erzgebirge Aue mit 21 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Verl siegte im letzten Spiel gegen VfB Lübeck mit 4:0 und liegt mit 18 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Der SC Verl musste schon 22 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Verl im Mittelfeld der Tabelle. Der SC Verl tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Insbesondere den Angriff von Verl gilt es für Aue in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der SC Verl den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. In der Tabelle liegen beide Teams mit drei Punkten Unterschied dicht beieinander. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SC Verl, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 30 Gelbe Karten sammelte. Ist der FC Erzgebirge Aue darauf vorbereitet?