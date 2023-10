3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SpVgg Unterhaching, 3:0 (0:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Timon Obermeier von SpVgg Unterhaching, der in der vierten Minute vom Platz musste und von Ben Westermeier ersetzt wurde. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wenig später kamen Daouda Beleme und Moritz Seiffert per Doppelwechsel für Julian Kügel und Leon Guwara auf Seiten des FC Ingolstadt 04 ins Match (62.). Benjamin Kanurić brachte Unterhaching in der 71. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. In der 85. Minute legte Simon Lorenz mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des FCI nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Lukas Fröde, der das 3:0 aus Sicht der Heimmannschaft perfekt machte (89.). Am Schluss siegte Ingolstadt gegen Haching.