3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SpVgg Unterhaching (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Ingolstadt 04 zeigt in der Offensive mit 21 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 17 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Angesichts der guten Heimstatistik (3-1-1) dürfte der Gastgeber selbstbewusst antreten. Wer den FCI als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der aktuelle Ertrag von Ingolstadt zusammengefasst: viermal die Maximalausbeute, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tat sich der FC Ingolstadt 04 zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.